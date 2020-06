FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.06.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.06.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST8CW XFRA US22822V1017 CROWN CASTLE INTL 1.064 EURA48 XFRA NO0010776875 ARCUS ASA NK 0,02 0.158 EUR2B7J XFRA IE00BDZZTM54 ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.DLD 0.029 EUR36B3 XFRA IE00BGDPWW94 ISHSII-MSCI EUR.SRI EODIS 0.056 EUR36B4 XFRA IE00BGDQ0V72 ISHSIV-MSCI JAPAN SRI DL 0.041 EUR36B5 XFRA IE00BGDQ0T50 ISHSIV-MSCI EM SRI DLDIS 0.039 EUR36B6 XFRA IE00BZ173T46 ISHSIV-M.USA S. DLD 0.033 EURXFRA MX0MGO0000N7 MEXICO 2021 0.134 EURXFRA MX0MGO0000P2 MEXICO 2031 0.160 EURXFRA MX0MGO0000Q0 MEXICO 2022 0.134 EURXFRA MX0MGO0000R8 MEXICO 2042 M 0.160 EURXFRA MX0MGO0000U2 MEXICO 2034 M 0.160 EURXFRA MX0MGO000078 MEXICO 2024 0.206 EURXFRA MX0MGO000102 MEXICO 2047 M 0.165 EURIS3K XFRA IE00BCRY6003 ISHSIV-DL S.D.H.Y.BD DL D 1.947 EURIS3J XFRA IE00BCRY5Y77 ISIV-DL S.D.C.B U.ETF DLD 0.542 EURIS3L XFRA IE00BCRY6227 ISHSIV-DL ULTRASH.BD DL D 0.891 EURIS04 XFRA IE00BSKRJZ44 ISHSIV-DL T.BD20+YR DL D 0.051 EURIS3F XFRA IE00BCLWRB83 IS DL C.B.I.R.H.U.ETF DLD 0.555 EURIQQS XFRA IE00B02KXM00 IS EO STOXX SM.U.ETF EOD 0.249 EURIQQM XFRA IE00B02KXL92 ISHS-ESTXX MID UC. ETF 0.395 EURIQQV XFRA IE00B0M62T89 IS EO TO.MA.V.L.U.ETF EOD 0.228 EURIQQG XFRA IE00B0M62V02 IS EO.TO.MA.G.L.U.ETF EOD 0.157 EURIQQA XFRA IE00B0M62S72 IS EURO DIVID.U.ETF EOD 0.248 EURIQQP XFRA IE00B0M63284 IS EUR.PROP.YI.U.ETF EOD 0.513 EURIBCD XFRA IE0032895942 IS DL CORP BD U.ETF DLD 0.825 EURIBCS XFRA IE0032523478 ISHS-EO C.BD L.C.U.ETFEOD 0.303 EURIQQN XFRA IE00B14X4M10 ISHS-MSCI NTH AMERICA DLD 0.169 EURIQQU XFRA IE00B14X4N27 IS MSCI EU.XUK U.ETF EOD 0.300 EURIQQR XFRA IE00B0M63953 ISHS-MSCI EAST.EUR.C.DL D 0.063 EURIQQC XFRA IE00B02KXK85 ISHS-CHINA LARGE CAP DL D 0.189 EURIQQB XFRA IE00B0M63516 IS MSCI BRAZ.U.ETF USD D 0.028 EURIQQX XFRA IE00B14X4T88 ISHS-ASIA PAC.DIV.DL D 0.224 EURIQQF XFRA IE00B0M63730 IS MSCI AC FEXJ.U.ETF DLD 0.154 EURIQQD XFRA IE00B0M63060 ISHS-UK DIVIDEND LS D 0.084 EUR