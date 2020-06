FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.06.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.06.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTVNRT XFRA IE00BKX55R35 VANG.FTSE N.AME.U.ETF DLD 0.210 EURVMID XFRA IE00BKX55Q28 VANGUARD FTSE 250UETF LSD 0.101 EURVERX XFRA IE00BKX55S42 VANG.FTSE D.E.XUK UETFEOD 0.251 EURVECP XFRA IE00BZ163G84 VANG.EUR COR.BD U.ETF EOD 0.019 EURVGEB XFRA IE00BZ163H91 VAN.EUR EURO.G.B.UETF EOD 0.004 EURVUCP XFRA IE00BZ163K21 VANG.USD CORP.B.U.ETF DLD 0.087 EURVGTY XFRA IE00BZ163M45 VANG.USD TREA.BD UETF DLD 0.020 EURVGEM XFRA IE00BZ163L38 VANG.USD EM G.BD UETF DLD 0.100 EURVFEM XFRA IE00B3VVMM84 VANGUARD FTSE EMU.ETF DLD 0.232 EURVGWL XFRA IE00B3RBWM25 VANG.FTSE A.-WO.U.ETF DLD 0.338 EURVUSA XFRA IE00B3XXRP09 VANGUARD S+P 500U.ETF DLD 0.173 EURVUKE XFRA IE00B810Q511 VANGUARD FTSE 100UETF LSD 0.113 EURVGOV XFRA IE00B42WWV65 VANG.U.K. GILT U.ETF LSD 0.019 EURVGWD XFRA IE00B8GKDB10 VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD 0.358 EURVGEU XFRA IE00B945VV12 VANG.FTSE DEV.EU.UETF EOD 0.234 EURVJPN XFRA IE00B95PGT31 VANGUARD FTSE JP.UETF DLD 0.231 EURVGEJ XFRA IE00B9F5YL18 VANG.FTSE D.A.P.X.J.DLD 0.075 EURVX5E XFRA IE00BF4R5F15 VANG.EURO STOXX 50 EOD 0.212 EURJPBM XFRA IE00BDFC6G93 JPM I-DL EM.MK.SOV.BD.DLD 0.310 EURJPPS XFRA IE00BDFC6Q91 JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLD 0.147 EURUNK XFRA US9099071071 UTD BANKSHS INC. DL 2,50 0.310 EURICGB XFRA IE00BYPC1H27 ISHSIV - ISH.CHIN.BD.U.ET 0.058 EURWEY XFRA US9508101014 WESBANCO INC. DL2,0833 0.284 EURMJF XFRA US6284641098 MYERS IND. INC. 0.120 EURXFRA MX0MGO000003 MEXICO 2023 0.165 EURVODI XFRA GB00BH4HKS39 VODAFONE GROUP PLCXFRA MX0MGO0000B2 MEXICO 2036 0.206 EURXFRA MX0MGO0000D8 MEXICO 2027 0.154 EURXFRA MX0MGO0000J5 MEXICO 2038 0.175 EURSNIA XFRA US80689H1023 SCHNEIDER NATL.INC. CL.B 0.058 EURQDVP XFRA IE00BZ6V7883 ISIV-US MO.B.SE.U.ETF DLD 0.059 EURG6V XFRA US44925C1036 ICF INTL INC. DL -,01 0.124 EUR2B7F XFRA IE00BYWZ0333 ISHS IV-AUTO.+ROBO.ET.DLD 0.011 EUR3SUR XFRA IE00BZ173V67 ISHSIV-M.USA S. EOD 6.907 EURHZ8 XFRA US45774W1080 INSTEEL INDS INC. 0.027 EUR