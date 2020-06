FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.06.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.06.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTKEC XFRA HK0184000948 KECK SENG INV. 0.005 EURIGQ5 XFRA GB00B1YW4409 3I GROUP PLC LS-,738636 0.196 EURSVT1 XFRA GB00B1FH8J72 SEVERN TRENT LS-,9789 0.673 EURIUSZ XFRA IE0005042456 IS CO.FTSE 100 U.ETF LSD 0.048 EURA1T XFRA EE3100026436 AS TALLINNA VESI A EO 0,6 1.000 EURBNR XFRA DE000A1DAHH0 BRENNTAG AG NA O.N. 1.250 EURSDF XFRA DE000KSAG888 K+S AG NA O.N. 0.040 EURIS0Y XFRA IE00B6X2VY59 ISV-E.C.B.I.R.H.U.ETF EOD 0.387 EURIS0Q XFRA IE00B6TLBW47 ISV-I.JPM.DLEMCB.UETF DLD 1.946 EUREUNY XFRA IE00B652H904 ISHSV-EM DIVID.U.ETF DLD 0.270 EURIS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.216 EURIS0P XFRA IE00B428Z604 ISHSV-SPAIN GOVT BD EO D 0.410 EURIS0M XFRA IE00B7LW6Y90 ISHSV-ITAL.GOVT BD EO D 0.900 EURWWG XFRA DE0007760001 GELSENWASSER AG 21.160 EURTTO XFRA DE0007501009 TTL BET.GRDBES.AG INH ON 0.200 EURSTO3 XFRA DE0007274136 STO SE+CO.KGAA VZO O.N. 4.090 EURO4B XFRA DE0006286560 OVB HOLDING AG 0.750 EUREUK3 XFRA DE0005706535 EUROKAI KGAA VZO 1.500 EUREUZ XFRA DE0005659700 ECKERT+ZIEGLER AG O.N. 1.700 EURBLH XFRA DE0005261606 BREMER LAGERH. VNA O.N. 0.400 EUR02G XFRA CNE100000Q35 GUANGZHOU AUTO.GRP H YC 1 0.019 EUREXF1 XFRA CNE100000494 SICHUAN EXPRESSWAY H YC 1 0.014 EURCRC XFRA CA1363851017 CDN NAT. RES LTD 0.280 EURRH6B XFRA BMG7475M1626 REGAL HOTELS INTL HD-,10 0.007 EURCPQA XFRA BMG715071343 C.P.POKPHAND -ADJ.- DL-01 0.004 EURCQA2 XFRA BMG2020F1683 CENTURY CITY INTL HD-,10 0.001 EURIUSA XFRA IE0031442068 ISHS-CORE S+P 500 DL D 0.108 EURIQQE XFRA IE00B0M63177 IS MSCI EM U.ETF USD D 0.146 EURIQQW XFRA IE00B0M62Q58 ISHS-MSCI WORLD DL D 0.195 EURIBC7 XFRA IE00BF3N7219 ISHSIV-FALL.A.H.Y.C.BDEHD 0.112 EUR5UM XFRA HK0000255361 GENERTEC UNIVER.MED.GR.CO 0.033 EURXMLP XFRA IE00BHZKHS06 L+G-L+G US EN.INF.MLP 0.050 EURFL8 XFRA US3438731057 FLUSHING FINL DL-,01 0.186 EURSRJ XFRA US8472151005 SPARTANNASH CO. 0.171 EURVGVE XFRA IE00BKX55T58 VANG.FTSE DEV.W.U.ETF DLD 0.260 EUR