FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.06.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 11.06.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.06.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 11.06.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTWJL XFRA CA7477131055 QUARTERHILL INC. 0.008 EURQDVQ XFRA IE00BYM31M36 ISHSIV-FALL.A.H.Y.C.BDDLD 0.110 EURFVUI XFRA IE00BFWXDX52 F.L.DL IGCBETF DLD 0.315 EURXFRA DE000HLB1DX9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06A/14 0.002 %WMB XFRA US9694571004 WILLIAMS COS INC. DL 1 0.355 EUR73W XFRA US92978AAA07 WACHOVIA CAP.TR.III UND. 0.001 %VHY XFRA US9282981086 VISHAY INTERTECH. DL-,10 0.084 EURTXT XFRA US8832031012 TEXTRON INC. DL-,125 0.018 EURPU7 XFRA US7458671010 PULTE GROUP INC. DL -,01 0.106 EURPY9 XFRA US73179P1066 POLYONE CORP. DL-,01 0.180 EUROCN XFRA US6819191064 OMNICOM GRP INC. DL-,15 0.576 EURNT4 XFRA US6658591044 NORTHN TRUST CORP.DL1,666 0.621 EURNEH XFRA US64110W1027 NETEASE INC. ADR/100 1.028 EURNAQ XFRA US6311031081 NASDAQ INC. DL -,01 0.434 EURMGYA XFRA US5597761098 MAGYAR TELE.A ADR/5 UF100 0.289 EUREP5 XFRA US30214U1025 EXPONENT INC. DL -,0001 0.168 EURISK XFRA US4508281080 IBERIABANK CORP. DL 1 0.417 EURAF4 XFRA US4108671052 HANOVER INSUR. GRP DL-,01 0.576 EURGLO XFRA US37940X1028 GLOBAL PAYMENTS INC. 0.173 EURGIS XFRA US3755581036 GILEAD SCIENCES DL-,001 0.603 EURFT2 XFRA US3205171057 FIRST HORIZON NAT.DL-,625 0.133 EURZGY XFRA US31620M1062 FIDELITY NATL INF. SVCS 0.310 EURFDN XFRA US29275Y1029 ENERSYS DL-,01 0.155 EURCSN XFRA US1263491094 CSG SYS INTL DL-,01 0.208 EUR5B9 XFRA US11133T1034 BROADRIDGE FINL SOL.DL-01 0.479 EUR4B3 XFRA US0893021032 BIG LOTS DL-,01 0.266 EURADP XFRA US0530151036 AUTOM. DATA PROC. DL -,10 0.807 EURAK1 XFRA US0311001004 AMETEK INC. DL-,01 0.160 EURA3I XFRA US03071H1005 AMERISAFE INC. DL-,01 0.239 EURAMC XFRA US0126531013 ALBEMARLE CORP. DL-,01 0.341 EURMI8 XFRA KYG5217R1011 KA SHUI INTL LTD HD-,10 0.002 EUR4D3 XFRA KYG2816P1072 DONGYUE GROUP LTD. 0.026 EURNWTD XFRA US949746RG83 WELLS FARGO DEP.PFD S.S 0.002 %3MG XFRA HK0880043028 SJM HLDGS LTD 0.025 EUROVZ3 XFRA HK0185013379 ZENSUN ENTERPRISES LTD. 0.002 EUR