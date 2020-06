FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

KOU XFRA KYG532241042 KWG GROUP HOLDINGS HD-,10

7TP1 XFRA US88165N2045 TETRAPHASE PHTCLS DL-,001

LKY XFRA CA5495461090 LUCKY MINERALS

