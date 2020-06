FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.06.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 11.06.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.06.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.06.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

YOW XFRA JE00B1FBT077 YATRA CAPITAL LTD

HUN2 XFRA BMG0957L1090 BEIJING ENTER.WTR GR.CONS

W5C XFRA AU000000GTE2 GREAT WESTERN EXPLORATION

M6FE XFRA GB00BYNBFN51 WATCHSTONE GROUP PLC LS 1

33S XFRA FR0000060402 ALBIOMA EO-,0385

8CYA XFRA FR0013505583 CYBERGUN SA EO 3,80

75A XFRA GB00BVGBWW93 ASSURA PLC LS-,10

