Adani Green Energy Limited (AGEL, NSE: ADANIGREEN) hat von der Solar Energy Corporation of India (SECI) die erste Vereinbarung dieser Art im Zusammenhang mit der Herstellung von Solaranlagen erhalten.

Mr. Gautam Adani, Chairman, Adani Group (Photo: Business Wire)

Als Teil der Vergabe wird AGEL 8 GW an Solarprojekten errichten, zusammen mit der Verpflichtung, dass Adani Solar 2 GW zusätzliche Produktionskapazität für Solarzellen und -module schaffen wird. Diese Vergabe, die weltweit bisher größte ihrer Art, wird mit einer Einzelinvestition von 6 Milliarden USD verbunden sein und 400.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze schaffen. Außerdem werden 900 Millionen Tonnen Kohlendioxid während der Lebensdauer der Anlage vermieden.

Mit diesem Gewinn verfügt AGEL nun über eine Kapazität von 15 GW in Betrieb, im Bau oder unter Vertrag und beschleunigt damit seinen Weg, bis 2025 das weltweit größte Unternehmen für erneuerbare Energien zu werden. Diese Vergabe wird Adani Green Energy Limited außerdem dem Ziel näher bringen, bis 2025 eine installierte Erzeugungskapazität von 25 GW an erneuerbarer Energie zu erzielen, was wiederum bedeutet, dass das Unternehmen in den nächsten 5 Jahren insgesamt 15 Milliarden USD in den Bereich der erneuerbaren Energien investieren wird.

Hr. Gautam Adani, der Vorsitzende der Adani-Gruppe, kommentierte den Erfolg mit: "Der ehrenwerte Premierminister Narendra Modi verpflichtete sich auf der UN-Klimakonferenz 2015 in Paris dazu, dass Indien die Revolution im Bereich des Klimawandels anführen und neun Jahre vor dem Termin 2030 die Mehrheit seiner COP21-Verpflichtungen erfüllen wird. Wir fühlen uns in der Tat geehrt, von der Solar Energy Corporation of India im Rahmen dieser bahnbrechenden Vergabe ausgewählt worden zu sein. In der heutigen Welt kann die Klimaanpassung nicht unabhängig von den Prioritäten der wirtschaftlichen Entwicklung betrachtet werden, und sowohl die Schaffung von Arbeitsplätzen als auch die Verringerung des Kohlenstoffausstoßes müssen simultane Ziele sein. Die Tatsache, dass sich die erneuerbare Energie zum saubersten und wirtschaftlichsten Energieträger der Welt entwickeln wird, ist eine ausgemachte Sache, und die Adani-Gruppe beabsichtigt, auf diesem Weg eine führende Rolle zu spielen."

Auf der Grundlage der Vergabevereinbarung werden die 8 GW an solaren Entwicklungsprojekten in den nächsten fünf Jahren umgesetzt. Die ersten 2 GW Erzeugungskapazität werden bis 2022 ans Netz gehen, und die folgenden 6 GW werden bis 2025 in jährlichen Schritten von 2 GW zugeschaltet. Die Projekte werden eine Vielzahl von Standorten umfassen, darunter auch ein 2-GW-Einzelstandort-Erzeugungsprojekt, das den Rang des größten weltweit angekündigten Einzelstandortprojekts einnimmt. Die Solarzellen- und Modulfertigungskapazität von 2 GW wird bis 2022 aufgebaut und zusammen mit der bestehenden Kapazität von 1,3 GW die Position der Gruppe als größte Solarfertigungsstätte Indiens weiter festigen.

Das Geschäftsmodell von Adani Green Energy Limited, sich auf langfristige Verträge mit Geschäftspartnern im Investment-Grade-Bereich zu konzentrieren, zügig große Projekte zu realisieren und danach solare Entwicklungspartnerschaften mit großen globalen integrierten Energieunternehmen aufzubauen, die ihren CO2-Fußabdruck reduzieren wollen, hat es dem Unternehmen ermöglicht, seit seinem Börsengang vor weniger als zwei Jahren zügig zu expandieren. Dieser neue Vertrag wird zur weiteren Stärkung dieses Modells beitragen.

Über die Adani Group

Die Adani Group, ist eine diversifizierte Organisation in Indien mit einer Marktkapitalisierung von insgesamt 22 Milliarden USD, die 6 börsennotierte Unternehmen umfasst. Sie hat erstklassige Portfolios im Bereich der Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur mit einer gesamt-indischen Präsenz geschaffen. Der Hauptsitz der Adani Group befindet sich in Ahmedabad im indischen Bundesstaat Gujarat. Im Laufe der Jahre hat sich die Adani Group als Marktführer in ihren Portfoliogeschäften in den Bereichen Transportlogistik und Energieversorgungsunternehmen positioniert, die sich auf die Entwicklung großer Infrastrukturvorhaben in Indien konzentrieren, wobei die Betriebs- und Geschäftspraktiken an globalen Standards gemessen werden. Mit vier von der IG bewerteten Unternehmen ist sie der einzige Emittent im Bereich Infrastructure in Indien mit Investment-Grade-Rating. Adani verdankt seinen Erfolg und seine Führungsposition seiner Kernphilosophie des "Aufbaus der Nation", die von "Wachstum mit Güte" angetrieben wird einem Leitprinzip für nachhaltiges Wachstum. Adani ist bestrebt, seinen ESG-Fußabdruck durch eine Neuausrichtung seiner Unternehmen mit Schwerpunkt auf Klimaschutz zu erweitern und durch sein CSR-Programm, das auf den Prinzipien der Nachhaltigkeit, Vielfalt und gemeinsamen Werten basiert, die Reichweite in den Gemeinden zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie unter www.adani.com

Über Adani Green Energy Limited

Adani Green Energy Limited (AGEL; NSE: ADANIGREEN), Teil der diversifizierten Adani-Gruppe, ist mit 15 GW an Wind- und Solarparks in Betrieb, im Bau und in Vergabe das vielleicht größte Solarenergieunternehmen der Welt. Das Unternehmen entwickelt, baut, besitzt, betreibt und wartet netzgekoppelte Solar- und Windparkprojekte im Versorgungsbereich. Der erzeugte Strom wird an Geschäftspartner mit Investment-Grade-Rating geliefert. Weitere Informationen finden Sie unter www.adanigreenenergy.com

Über Adani Solar

Adani Solar (Mundra Solar PV Ltd) ist der PV-Produktionszweig der Adani Group. Adani Solar ist der erste indische Solarhersteller, der sein Geschäft vertikal integriert hat und Dienstleistungen im gesamten Spektrum der Photovoltaik-Fertigung sowie in den Bereichen Projektierung, Beschaffung und Anlagenbau anbietet. Die hochmoderne Produktionsanlage mit einer mehrstufigen Infrastruktur wird auf 3,5 GW Zell- und Modulkapazität unter einem Dach ausgebaut. Weitere Informationen finden Sie unter www.adanisolar.com

