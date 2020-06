Umfragen zeigen, dass Sparer in Deutschland beginnen umzudenken. Wollten im Oktober 2019 noch rund 75 Prozent im Jahr 2020 in etwa so viel sparen wie in 2019, so haben jetzt viele ihre Sparvorhaben aufgegeben. Gleichzeitig stieg die Zahl derer, die ihr Interesse auf Altersvorsorge und Aktien richten. Denn die Gesellschaft ändert sich. Der demografische Wandel (die Gesellschaft altert) ist in vollem Gang. Zukunftsfähige Strategien sind gefragt, Unsicherheiten gibt es genügend im 21. Jahrhundert. ...

