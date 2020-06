Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Trend zu Investments, die ökologische (Environmental) und soziale (Social) Aspekte ebenso berücksichtigen wie die Grundsätze guter Unternehmensführung (Governance), scheint sich in der Corona-Krise noch zu verstärken, so die Analysten von Postbank Research.Besonders stark gefragt seien aktuell "Social Bonds". Die Erlöse aus der Emission dieser Anleihen würden in soziale Projekte fließen, beispielsweise zur Sicherstellung einer medizinischen Grundversorgung in Entwicklungsländern. Seit Jahresbeginn seien Papiere im Volumen von 18 Milliarden Euro begeben worden - ein neuer Rekordwert und mehr als dreimal so viel wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Einen starken Zuwachs würden aktuell auch "Sustainability Bonds" verzeichnen, bei denen die finanzierten Projekte nicht nur soziale, sondern auch umweltpolitische Ziele verfolgen würden. Ihr Emissionsvolumen belaufe sich dieses Jahr bereits auf 33 Milliarden Euro - ein Plus von gut 80% gegenüber 2019. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...