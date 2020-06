Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Finanzmarktteilnehmer richten heute ihren Fokus in die USA, so die Analysten der Helaba.Die Preiszahlen würden nach Erachten der Analysten latent für Unterstützung sorgen. Sollte das FOMC zudem seine Aussichten von Wachstum und Inflation nach unten anpassen, könnte das Sicherheitsbedürfnis der Finanzmarktteilnehmer zunehmen. Im Umfeld einer gestiegenen Risikoaversion habe sich der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) gestern der Mai-Abwärtstrendlinie (174,49) angenähert. Das Chartbild auf Tagesbasis helle sich tendenziell auf. So drehe die Stochastic gen Norden, während der MACD noch im Verkauf stehe. Erste Haltemarken für den September-Kontrakt bestünden bei 172,77/79 und bei 172,57. Darunter könnten Verluste bis 170,87 (Kontrakttief) folgen. Erste Hürden lokalisieren die Analysten der Helaba im Bereich 174,37. Die Trading-Range liege zwischen 172,79 und 174,49. (10.06.2020/alc/a/a) ...

