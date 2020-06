Kudelski ist Spezialist für Verschlüsselungstechnologie und Zugangskontrollen und war vor einigen Jahren der Star der Szene. Kudelski bekommt nun Unterstützung von Microsoft in der technologischen Entwicklung und das ergab gleich 50 % Kursgewinn in einer Woche. Was tun? Schauen Sie in den Aktionärsbrief!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de