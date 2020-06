Apple-Aktie vor Prozessor-Wechsel auf Rekordkurs

Eine neue, spannende Nachricht wurde jetzt von der Nachrichtenagentur Bloomberg zu Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) vermeldet: Unter Berufung auf Personen, die mit Apples Plänen vertraut sind, will der iPhone-Hersteller offenbar zum World Wide Developer Congress (WWDC) noch in diesem Juni 2020 und damit früher als erwartet das Ende der Nutzung von Intel (WKN: 855681 / ISIN: US4581401001)-Chips in Macs ankündigen.

Diese Nachricht kommt nicht ganz überraschend, denn über einen solchen Ausstieg wird schon seit Jahren spekuliert. Der WWDC 2020 wird wegen der Coronavirus-Pandemie am 22. Juni zum ersten Mal virtuell veranstaltet.

