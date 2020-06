VANCOUVER, BC, KANADA (10. Juni 2020) - Die von Mota Ventures Corp. (CSE:MOTA FWB: 1WZ:GR OTC: PEMTF) (das "Unternehmen") betriebene Tochtergesellschaft Nature's Exclusive - ein Unternehmen, das Konsumenten in den Vereinigten Staaten CBD-Produkte über den Internethandel anbietet - freut sich, bekannt zu geben, dass die monatlichen Einnahmen im Mai 2020 auf einem absoluten Rekordniveau lagen. Die Einnahmen für den Monat Mai beliefen sich auf insgesamt 5.141.000 CAD, was einem Umsatzplus von 110 % gegenüber Mai 2019 entspricht. Unter Berücksichtigung der Aufwendungen von insgesamt 4.992.000 CAD ergibt sich für Mai 2020 ein Bruttogewinn von 149.000 CAD.Die Investitionen des Unternehmens in die Kundenakquise zahlen sich weiter aus und die Marke konnte im Mai 2020 23.141 Neukunden gewinnen. Das Unternehmen zeigt seine Stärke weiterhin in der besonderen Fähigkeit, für seine Produkte weiterhin neue Kunden zu gewinnen und zu halten. Da das Interesse der Konsumenten an natürlichen Gesundheitslösungen nach wie vor stark ist, ist die Marke Nature's Exclusive gut aufgestellt, um bei Konsumenten mit Qualität und Komfort zu punkten.DIE CBD-MARKE NATURE'S EXCLUSIVE IST VORREITERDas Unternehmen vertreibt unter seiner Marke Nature's Exclusive CBD-Hanföl-Rezepturen, die den Anwendern den therapeutischen Nutzen von Hanf liefern soll. Das in diesen Produkten enthaltene Hanföl stammt aus Hanf, der in den Vereinigten Staaten angebaut wird. Beim Extraktionsverfahren bleiben alle heilsamen Eigenschaften des Hanfs erhalten. Das breite Produktsortiment von Nature's Exclusive umfasst unter anderem CBD-Öltropfen, CBD-Fruchtgummis, eine schmerzlindernde CBD-Creme, ein CBD-Hautserum und CBD-Kaffee."Ich freue mich sehr, dass unsere Marke Nature's Exclusive erneut einen Rekordumsatz erzielen konnte. Unsere Expansionsbemühungen in den Vereinigten Staaten laufen und unsere Aussichten für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2020 sind sehr positiv. Trotz der aktuellen wirtschaftlichen Turbulenzen sind wir nach wie vor auf Kurs, um unsere Ziele für 2020 zu erreichen", meint Ryan Hoggan, CEO des Unternehmens.Wir möchten die Leser einladen, unsere Webseite www.motaventuresco.com zu besuchen und sich dort über unsere Marken zu informieren sowie unseren Newsletter zu abonnieren.Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Zahlen zu den Einnahmen, Ausgaben und Margen aus dem Verkauf der Produkte von Nature's Exclusive im Geschäftsjahr 2020 nicht im Rahmen eines Audits geprüft wurden und auf Berechnungen der Unternehmensführung basieren. Nach Überprüfung dieser Zahlen im Rahmen eines Audits könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in dieser Pressemeldung beschrieben wurden. Die angegebenen Zahlen wurden von US-Dollar in kanadische Dollar umgerechnet; dabei wurde der monatliche Durchschnittswechselkurs der Bank of Canada herangezogen (1,00 USD:1,397 CAD für Mai 2020 und 1,00 USD:1,3459 CAD für Mai 2019).Über Mota Ventures Corp.Mota Ventures ist ein etabliertes E-Commerce-Unternehmen, das Verbrauchern in den Vereinigten Staaten und Europa direkt ein breites Spektrum an natürlichen Gesundheitsprodukten einschließlich CBD und Produkte der psychedelischen Medizin anbietet. In den Vereinigten Staaten verkauft das Unternehmen über seine Marke Nature's Exclusive CBD-Hanföl-Rezepturen, die aus in den USA angebautem Hanf gewonnen und formuliert wurden. In Europa werden die preisgekrönten 100 % biologischen CBD-Öle und Kosmetika seiner Marke Sativida in Spanien, Portugal, Österreich, Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich vertrieben. In Deutschland stellt Verrian derzeit natürliche Psilocybinextrakt-Kapseln unter den Marken PSI GEN und PSI GEN+ her. Mota Ventures strebt auch den Erwerb von umsatzgenerierenden CBD-Marken und Betrieben in Europa und in Nordamerika an, um ein internationales Vertriebsnetz für CBD-Produkte aufzubauen. Die kostengünstige Produktion, gepaart mit internationalen, direkt an den Kunden gerichteten Vertriebskanälen, wird die Grundlage für den Erfolg von Mota Ventures darstellen.FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:MOTA VENTURES CORP.Ryan HogganChief Executive OfficerFür weitere Informationen werden die Leser ersucht, sich an Joel Shacker, President des Unternehmens, unter der Telefonnummer 604.423.4733 oder per E-Mail an IR@motaventuresco.com oder www.motaventuresco.com zu wenden.Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung, die von der Unternehmensführung erstellt wurde.Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter AussagenAlle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind "zukunftsgerichtete Informationen" in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich seiner Pläne, eine vertikal integrierte globale CBD-Marke zu werden und seiner Pläne, Einnahmen produzierende CBD-Marken und Betriebe in Europa und Nordamerika zu erwerben. Mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen verfolgt das Unternehmen den Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne im Hinblick auf die Zukunft bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit typischen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen könnten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen als unrichtig herausstellen, dass Annahmen nicht der Wahrheit entsprechen und dass Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens identifiziert und aufgelistet sind und im Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA61972E1051