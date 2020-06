Varta (VAR1) - der Batteriehersteller ist voll geladen! >>>BREAKOUT-SETUP<<<

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: DE000A0TGJ55Die VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre operativen Tochtergesellschaften in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Energy Storage Solutions tätig. Nach dem Höhenflug im Vorjahr ging es mit der Aktie Anfang des Jahres in Richtung Süden. Am 28.04. habe ich hier im Alpha Trader bereits ein Setup mit Trigger 74.65 geteilt, welches nach wie vor aktiv ist. Nun bietet sich erneut eine Chance.Varta ist eines der wenigen Unternehmen aus Deutschland, die weltweit aktiv sind. Zu den Großkunden des deutschen Batterieherstellers gehört auch der iPhone-Konzern Apple. Varta dürfte aufgrund der hohen Nachfrage nach Wearables und Stromspeichern für Solaranlagen kein Absatzproblem haben. Die Aktie korrigiert aktuell über die Zeitachse im Bereich des EMA-20. Eine dynamische Bewegung nach oben könnte kurz bevor stehen. Das Short-Float hat sich zum letzten Setup sogar nochmals erhöht und sollte hier als starker Katalysator wirken. Hier könnten wir einen waschechten Shortsqueeze sehen. Zur Zeit sieht es so aus, als ob die bullische Reise nur ein sehr schwacher Gesamtmarkt beenden könnte.Für einen Long-Einstieg ist der Breakout über 98.50 EUR abzuwarten. Intraday ist hier auf entsprechende Signale zu achten. Der Stopp geht nach der Trade-Eröffnung unter die letzten Kerzen bei 90.20 EUR.Meine Meinung zu Varta ist bullisch