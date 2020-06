SSR übernimmt Alacer und steigt damit zum 700.000-Unzen-Produzenten auf. Dazu leitet künftig der Ex-Alacer-CEO die Geschicke bei SSR.Von einem Paukenschlag zu sprechen wäre vielleicht übertrieben. Doch eine faustdicke Überraschung war es allemal, was am 11. Mai bekannt gegeben wurde. Der Goldproduzent SSR Mining, der bislang seine Minen ausschließlich auf dem amerikanischen Kontinent hatte, gab ein Übernahmeangebot für Alacer Gold ab. Und Alacer einziges Asset, Cöpler, liegt in der Türkei. Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...