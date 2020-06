Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb bietet Rückkauf einer Pfandbrief-Benchmarkanleihe anDGAP-Ad-hoc: Deutsche Pfandbriefbank AG / Schlagwort(e): Anleihe Deutsche Pfandbriefbank AG: pbb bietet Rückkauf einer Pfandbrief-Benchmarkanleihe an10.06.2020 / 09:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) hat heute beschlossen, den Rückkauf ihrer Hypothekenpfandbrief-Benchmark-Anleihe mit der internationalen Wertpapierkennnummer DE000A1X3LT7 bis zu einem Nominalvolumen von 250 Mio. Euro im Rahmen eines öffentlichen Tenders gegen Barzahlung anzubieten. Der Rückkaufpreis wird berechnet unter Bezug auf die Summe des Spread von -10 bps und dem als Prozentsatz ausgedrückten Satz, der bei Preisfestsetzung durch lineare Interpolation des Mid-Swap-Satzes für Euro-Swap-Transaktionen mit einer Laufzeit von 1 Jahr und des Mid-Swap-Satzes für Euro-Swap-Transaktionen mit einer Laufzeit von 2 Jahren (entsprechend der Sätze, die auf dem Bloomberg-Bildschirm ICAE1 bei Preisfestsetzung erscheinen) bis zum Fälligkeitsdatum der Anleihe nach Marktusancen bestimmt wird.Die pbb hatte den Pfandbrief im Januar 2014 mit einem Nominalvolumen von 500 Mio. Euro emittiert und im November 2019 und Januar 2020 auf ein ausstehendes Volumen von insgesamt 750 Mio. Euro aufgestockt.Das Rückkaufangebot gilt ausschließlich außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika. Weitere Informationen und Beschränkungen in Bezug auf den Rückkauf werden in einem Tender Offer Memorandum veröffentlicht, das ab dem 10. Juni 2020 bei Lucid Issuer Services Limited als Tender Agent im Zusammenhang mit dem Rückkauf erhältlich ist.Kontakt: Walter Allwicher Managing Director, Communications +49 (0) 89 2880 28 78710.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank AG Parkring 28 85748 Garching Deutschland Telefon: +49 (0) 89 2880 28 201 Fax: +49 (0) 89 2880 22 28 201 E-Mail: info@pfandbriefbank.com Internet: http://www.pfandbriefbank.com ISIN: DE0008019001, Die internationalen Wertpapierkennnummern (ISIN) weiterer von der Deutsche Pfandbriefbank AG ausgegebener Finanzinstrumente sind abrufbar auf der Website der Deutsche Pfandbriefbank AG unter https://www.pfandbriefbank.com/investoren/pflichtveroef fentlichungen/ad-hoc-mitteilungen/liste-weiterer-finanz- instrumente.html. The International Securities Identification Numbers (ISINs) of further, financial instruments issued by Deutsche Pfandbriefbank AG are available on Deutsche Pfandbriefbank's Investor Relations website under https://www.pfandbriefbank.com/en/investors/mandatory- publications/ad-hoc-announcements/list-of-further-finan- cial-instruments.html WKN: 801900 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover; London, Dublin, Mailand, Paris, Börse Luxemburg, SIX EQS News ID: 1066711Ende der Mitteilung DGAP News-Service1066711 10.06.2020 CET/CEST