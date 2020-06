Boston (www.fondscheck.de) - Zehn Wochen nach den Markttiefs im März haben wir gesehen, wie sich die Aktienrally mit einer Rotation in Richtung Value auf Kosten der Wachstumswerte ausweitete, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem aktuellen "SPDR Strategie Espresso".Die zyklischen Werte hätten die defensiven übertroffen und Aktien mit hohen Short-Quoten hätten solche übertroffen, die geringere Short Quoten aufgewiesen hätten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...