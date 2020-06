Pressemitteilung der Media and Games Invest plc:

Umfassende MGI-Datenauswertung: Run auf Online Games während COVID-19 - Digitale Nähe gefragt

- Zahl der neuen Spieler insgesamt steigt um 43 Prozent

- Multiplayer Online Spiele mit überdurchschnittlich hohen Zuwächsen von bis zu 75 Prozent

- Aktivitätslevel der Online-Gamer im April 2020 besonders hoch

- Spielerzahl weltweit im Gleichschritt mit dem Lockdown gestiegen

- MGI-CEO: "Viele der neuen Spieler werden bleiben."

Während des Lockdowns im Zuge der Corona-Krise ist die Anzahl der Online-Gamer sowohl in Europa als auch in den USA und anderen Teilen der Welt deutlich gewachsen. Die Entwicklung der Spielerzahlen hat sich dabei weltweit nahezu im Gleichschritt mit den verschiedenen Phasen der sozialen Distanzierung vollzogen. Der Wunsch nach zumindest digitaler Nähe während COVID-19 war dabei besonders ausgeprägt. Sogenannte Multiplayer Online Games, bei denen mehrere Spieler getrennt voneinander zusammenspielen, waren besonders gefragt. Der Trend war in Europa und den USA gleichermaßen ausgeprägt. Das ist das Ergebnis einer umfassenden Datenerhebung zur Entwicklung des Spielverhaltens in verschiedenen Phasen der COVID-19 Krise, die von der Media and Games Invest plc (MGI), einem weltweit aufgestellten Anbieter von Online-Spielen und Mobile-Games mit mehr als 5 Millionen aktiven Spielern, vorgenommen wurde.

