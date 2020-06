flatex Morning-news DAX update (10.06.2020)

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte wiesen insgesamt ein eher uneinheitliches Bild auf. Der japanische Nikkei225 schloss mit einem leichten Plus von 0,15 Prozent bei 23.124,95 Punkten. Die US-Futures notieren seit der asiatischen Handelszeit mit soliden Kursgewinnen. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 12.719,15 Punkten. Im Fokus der Markteilnehmer steht heute um 20:00 Uhr der Fed-Zinsenentscheid und die im Anschluss stattfindende Fed-Pressekonferenz.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex ging am Dienstag via Xetra mit einem Kursverlust von 1,57 Prozent bei 12.617,99 Punkten aus dem Handel. Ausgehend vom Crash-Tief des 16. März 2020 bei 8.255,65 Punkten bis zum jüngsten Zwischenhoch des 08. Juni 2020 bei 12.913,13 Punkten, wären die nächste Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu ermitteln. Die Widerstände wären bei 12.913/13.594 und 14.013 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 12.233/11.814 und 11.134 Punkten in Betracht.

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

