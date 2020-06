Erst seit Oktober 2017 ist Varta wieder an der Börse notiert, nachdem das Traditionsunternehmen in den 1990er Jahren den Aktienmarkt verlassen hatte. Die neue Varta bestand zunächst nur aus dem Bereich der Mikrobatterien, also dem Geschäft mit kleinen Knopfzellen, die u.a. in Hörgeräten und in Kopfhörern zum Einsatz kommen. Erst einige Jahre...

Den vollständigen Artikel lesen ...