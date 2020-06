Mainz (ots) -Woche 26/20Freitag, 26.06.Bitte Programmänderung beachten:9.00 Geniale RivalenAtombombe - Oppenheimer gegen HeisenbergUSA 2016( weiterer Ablauf ab 9.45 Uhr wie vorgesehen )Bitte Programmänderungen und neue Beginnzeiten beachten:10.30 Oppenheimers Höllenfeuer - Der Vater der AtombombeUSA 201411.15 ZDF-HistoryDas Tschernobyl-VermächtnisDeutschland 201612.00 Uran - Das unheimliche ElementDer Weg zur BombeDeutschland/Frankreich 201512.45 Uran - Das unheimliche ElementFluch und Segen des AtomzeitaltersDeutschland/Frankreich 201513.30 Die Atommüll-LügeDeutschland 201714.15 ZDFzeitKlimawandel - Die Fakten mit Harald LeschDeutschland/Großbritannien 201915.00 Unter Strom - Energie von morgenDeutschland 201915.45 Unter Strom - Mobilität von morgenDeutschland 201916.30 Super-GAU Tschernobyl - Sarkophag für die Ewigkeit?17.15 Outbreak in MontrealDie Angst vor der Super-Seuche18.00 Leben sticht FreiheitGreift die Corona-Krise unsere Demokratie an?18.45 auslandsjournal - die doku: Inside ChinaWie die Pandemie das Land verändertChina 202019.15 ZDF.reportageAirlines am BodenLuftfahrt in der Corona-KriseDeutschland 202019.45 Leschs KosmosCorona - Wege aus der KriseDeutschland 202020.15 Corona 2020 - Der AusbruchSchock und VersagenUSA/China 202021.00 Corona - Schock und ZeitenwendeDeutschland 202021.45 Leschs KosmosCorona: Was sagt die WissenschaftDeutschland 202022.30 ZDFzeitDer Unverantwortliche - Trump und die Corona-KriseUSA 202023.15 Spanische Grippe - Das Geheimnis des Killer-VirusGroßbritannien 20180.00 Das Jahr des Schwarzen TodesDie Pestepidemie von London 1349Großbritannien 2014Alle von 12.45 bis 0.45 Uhr eingeplanten Beiträge entfallen( weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen )Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/4619157