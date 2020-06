Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Ja, es ist durchaus bemerkenswert in diesen Zeiten: Wir mussten im Vergleich zum vergangenen Monat fast keine Änderungen an unserem US-Zinsausblick vornehmen, so die Analysten der DekaBank.Die Situation an den US-Rentenmärkten habe sich auch in den vergangenen Wochen weiter entspannt. Dies zeige sich einerseits an verschiedenen Zinsdifferenzen, aber auch an der Aktivität der FED. Diese habe dem Finanzsystem zu Beginn der Corona-Krise im erheblichen Umfang Liquidität zur Verfügung gestellt und damit einhergehend ihre Bilanz stark ausgeweitet. Inzwischen nehme die FED-Bilanz nur noch wenig zu. Zwischenzeitlich sei an den Kapitalmärkten über negative Leitzinsen spekuliert worden. Die Hürden dürften für die FED aber sehr hoch sein. Insofern seien negative Leitzinsen nur im Falle eines weiteren Lockdowns vorstellbar. ...

