Wien/Köln (pts014/10.06.2020/10:40) - Das neue Fachbuch "Digitales Innovationsmanagement" erklärt anschaulich, was das Management tun muss, um mit digitalen Ideen am Markt punkten zu können. Digitaler Erfolg ist machbar Oft haben Unternehmen viele Ideen, wissen jedoch nicht, wie sie daraus erfolgreiche, digitale Produkte entwickeln können: Ob E-Commerce-Lösung, digitale Plattform oder datenbasiertes Businessmodell, der Innovationskraft sind keine Grenzen gesetzt. Viele Projekte scheitern bereits zu Beginn, andere reüssieren, weil auf ganz bestimmte Erfolgsbausteine gesetzt wurde. Auf welche Erfolgsfaktoren und Stolperfallen ist zu achten? Das neue Fachbuch klärt auf und nimmt den Leser auf eine spannende Reise hinter die digitalen Kulissen mit. Ein Blick hinter digitale Kulissen Die topaktuelle Publikation liest sich wie ein Kochbuch für Manager und ist speziell für Klein- und Mittebetriebe gedacht. Die Anleitungen sind schlüssig, die zahleichen Praxisbeispiele animieren den Leser dazu, selbst Neues zu wagen. Garniert mit einer Fülle an Tipps, Grafiken und Tabellen gelingt es dem Leser mühelos, Inspiration und Mut zu schöpfen. Der Autor beleuchtet die 11 wichtigsten Erfolgsfaktoren und 7 Lieblingsfehler, die leicht zu Stolperfallen werden können. 6 unterschiedliche Erfolgsbeispiele geben einen fundierten Einblick in die verschiedenen Projektphasen: von der Initialzündung der Idee bis zur Marktreife des Produktes. Besonders zu erwähnen ist auch das Bonuskapitel zur Corona-Krise mit internationalen Beispielen für schnelle Time-to-Market-Entwicklungen. Das Fachbuch entstammt der Feder des Fachexperten für Digitalisierung und Datenschutz, Mag. Dr. Lambert O. Gneisz, MAS. Sein Wissen und seine 20-jährige Erfahrung als Unternehmensberater, Lektor und Autor machen dieses Werk zu einem unverzichtbaren Wegbegleiter für digitale Transformation. Die TÜV AUSTRIA Akademie ist das führende Bildungsinstitut für Sicherheit, Technik, Umwelt und Qualität. Das Leistungsportfolio zu Industrie 4. 0 und IT- und Datensicherheit umfasst Kurse und zertifizierte Ausbildungen rund um Digitalisierung & Co. Zum Buch Digitales Innovationsmanagement Wie Sie aus Ihren Ideen digitale Produkte und innovative Geschäftsmodelle machen Preis: EUR 49,90 (zzgl. USt und Versandkosten), 260 Seiten, TÜV AUSTRIA Fachverlag Online-Bestellung: https://www.tuv-akademie.at/produkt/digitales-innovationsmanagement/ Leseprobe: https://www.tuv-akademie.at/uploads/media/Blick_ins_Buch_Digitales_Innovationsma nagement.pdf Bildungsangebot TÜV AUSTRIA Akademie: https://www.tuv-akademie.at/kursprogramm/ Lösungsportfolio TÜV TRUST IT TÜV AUSTRIA: https://www.it-tuv.com TÜV AUSTRIA Group: https://www.tuvaustria.com Rückfragehinweis: Mag. Judith Martiska, Leitung Fachverlag, TÜV AUSTRIA Akademie, TÜV AUSTRIA-Platz 1, 2345 Brunn am Gebirge, E: judith.martiska@tuv.at, T: +43 (0)5 0454 8176, I: https://www.tuv-akademie.at/fachverlag/ (Ende) Aussender: TÜV AUSTRIA Akademie Ansprechpartner: Mag. Judith Martiska Tel.: +43 5 0454 8176 E-Mail: judith.martiska@tuv.at Website: www.tuv-akademie.at/fachverlag/ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200610014

June 10, 2020 04:40 ET (08:40 GMT)