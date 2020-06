Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Inditex will im Rahmen der Restrukturierung seines Laden-Portfolios in diesem und dem kommenden Jahr bis zu 1.200 Geschäfte schließen. Angepeilt ist die Schließung von 1.000 bis 1.200 Geschäften bzw. 13 bis 16 Prozent, teilte die spanische Textilhandelskette mit Marken wie Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti und Bershka im Rahmen ihrer Strategie 2020-2022 mit. Pro Jahr sollen 500 bis 600 Läden aufgegeben werden, besonders diejenigen, die in enger Nachbarschaft zu anderen Geschäften liegen und wo die Umsätze online aufgefangen werden können.

Für die Optimierung des Ladenportfolios hat die Inditex SA im ersten Geschäftsquartal Aufwendungen von 308 Millionen Euro verbucht. Die Strategie 2020-2022 soll insgesamt den Fokus auf Digitalisierung, die Integration von Läden und Online sowie Nachhaltigkeit legen.

