Köln (ots) - Showtime in der LANXESS arena! Die größte Veranstaltungshalle Deutschlands beendet den Stillstand und öffnet ab dem 20. Juni unter besonderen Bedingungen wieder ihre Pforten. ARENA NOW! ist ein derzeit einzigartiges Eventkonzept für große Veranstaltungshallen in Zeiten von Corona und wird in der LANXESS arena ihr Debut feiern. Mit einem ausgeklügelten Hygiene-, Raumnutzungs- und Einlasskonzept holt ARENA NOW! namhafte Bands, Sänger und Comedians zurück auf die Bühne - und das endlich wieder vor Livepublikum!MIT BEHÖRDEN ABGESTIMMTE SCHUTZMASSNAHMENDer Clou: die Besucher sitzen im Innenraum in sogenannten "Cubes" in ihrem eigenen Bereich. Auf dem Unterrang der LANXESS arena sind die Plätze in 4er-Blöcke eingeteilt, mit einem Abstand von jeweils 1,5 Meter zum nächsten Block. Mit den Behörden abgestimmte Schutzmaßnahmen sind Teil des Konzeptes. So ist die Arena beispielsweise in fünf verschiedene Zonen mit einer ausgeklügelten Besucherführung aufgeteilt, um das Kreuzen von zu vielen Menschen zu vermeiden. Insgesamt werden zunächst nur 5-10 % der Gesamtkapazität der Arena genutzt. Umfangreiche Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen, Abstandsregeln, Maskenpflicht auf Laufwegen sowie eine Kontaktnachverfolgung haben zum Schutz der Besucher auch bei ARENA NOW! oberste Priorität.ENDLICH WIEDER ECHTE LIVE-ATMOSPHÄREMit ARENA NOW! erleben die Zuschauer in der LANXESS arena endlich wieder echte Live-Atmosphäre. Durch das innovative Schutz- und Raumkonzept kehrt das in Autokinos verloren gegangene, nahbare Live-Erlebnis zurück. Die Cubes im Innenraum sind kreisförmig um die Centerstage herum positioniert, sodass alle Besucher nah an der Bühne sitzen. Die Intimität eines Clubkonzerts zusammen mit der hochwertigen Infrastruktur der Arena ermöglichen eine besondere Atmosphäre für Fans und Künstler.HOCHKARÄTIGES PROGRAMM STARTET AM 20. JUNIAb dem 20. Juni 2020 erwartet die Besucher ein hochkarätiges Entertainment-Programm mit Live-Shows, Konzerten, Comedy und kulturellen Veranstaltungen. Wincent Weiss, Felix Jaehn, Don Diablo und viele weitere angesagte Künstler geben sich auf der großen Centerstage die Ehre.KREATIV DURCH DIE KRISEHinter ARENA NOW! stecken die Kölner Veranstalter Tom Thomas (Bootshaus Live GmbH) und Thomas Fasshauer (Chicos Event GmbH), die sonst Clubs, Festivals und Live-Events betreiben. Sie konnten Stefan Löcher, Geschäftsführer der LANXESS arena, schnell für ihr smartes Konzept begeistern: "Geld verdienen werden wir bei den Millionen Verlusten damit nicht. Im Moment ist es uns viel wichtiger, den Stillstand zu beenden und das Live Entertainment zurück zu den Menschen zu bringen", so Löcher. Weitere Arenen in Deutschland sollen folgen.SPONSOREN UNTERSTÜTZEN ARENA NOW!Zur Finanzierung des Konzeptes und um möglichst attraktive Ticketpreise für die Besucher anbieten zu können, unterstützen zahlreiche Sponsoren die Idee. Unter dem Motto "Save the Culture" hat das Veranstalterduo zusammen mit der auf digitale und reale Markenerlebnisse spezialisierten Agentur "achtung! Alive" kreative und spektakuläre Kooperationsideen entwickelt.VORVERKAUF STARTET AB FREITAG, DEN 12.06.2020Der Vorverkauf startet ab Freitag, den 12.06.2020. Das erste Event findet am 20.06.2020 mit Wincent Weiss statt. Weitere Programm-Highlights sind u.a. Don Diablo und Felix Jaehn. Das vollständige Programm und Tickets für alle Veranstaltungen gibt's unter www.arena-now.de (http://www.arena-now.de).Über die LANXESS arena und ARENA NOW!Die LANXESS arena zählt mit 83.700m2 Nutzfläche, Großleinwänden für direkte Videoübertragung, modernster Bühnen-, Ton- und Lichttechnik international zu den größten und modernsten Multifunktionsarenen. Sie ist zudem die größte Arena in Deutschland.ARENA NOW! ist in dieser Form ein derzeit europaweit einzigartiges Eventkonzept, welches zugleich mit einem hochkarätigen Programm wie kaum ein anderes Veranstaltungsangebot wieder für echte und nahbare Live- Erlebnisse stehen wird.Pressekontakt:achtung! Alive GmbHFrau Elli AsbaghiMobil: +49 (0)151 570 171 17E-Mail: arena-now@achtung.deOriginal-Content von: ARENA NOW!, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144983/4619258