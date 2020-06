Hannover (www.anleihencheck.de) - Die eingetrübte Stimmung an den Aktienmärkten stützte die deutschen Bundesanleihen nicht, so die Analysten der Nord LB.Der richtungsweisende Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe von 173,51 auf 173,46 Punkte nachgegeben. Kursverluste am New Yorker Aktienmarkt hätten dagegen den US-Staatsanleihen anziehende Notierungen beschert. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen hätten 14/32 auf 98 2/32 Punkte gewonnen. ...

