ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Dürr nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 27,50 Euro belassen. Die Aussichten für die Automotive-Sparte des Anlagenbauers seien trüber, als jene für die anderen Segmente wie Homag, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2020 bis 2022./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2020 / 09:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005565204

