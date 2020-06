Veeva Link für KAM liefert Daten und Echtzeit-Einblicke zu Schlüsselpersonen und Key Accounts, um effektiver zu planen und Kunden zu binden

Auf dem heutigen Veeva Summit Online kündigte Veeva Systems (NYSE: VEEV) Veeva Link für KAM an, eine neue Lösung, die kaufmännischen und medizinischen Teams genaue Kundendaten und Echtzeit-Einblicke für das Key Account Management bietet. Veeva Link für KAM führt Daten und KI-gesteuerte Erkenntnisse über Schlüsselpersonen und Key Accounts aus Tausenden von wissenschaftlichen und digitalen Quellen wie sozialen Medien, Nachrichten-Feeds, Videoplattformen, Industriekonferenzen und klinischen Studien wie auch Veeva CRM zusammen. Kaufmännische und medizinische Teams können Pläne jetzt flexibler anpassen, schneller auf Kunden reagieren und weitaus engere Beziehungen aufbauen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200610005342/de/

Commercial and medical teams get a curated feed of AI-driven insights on key people and key accounts. (Graphic: Business Wire)

"Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Biowissenschaftsunternehmen die Bedürfnisse der Gesundheitssysteme im Hinblick auf die Unterstützung von Forschung und Patientenversorgung genau verstehen", sagte Enrique Grande, Leiter der Onkologie am MD Anderson Madrid Cancer Center. "Unsere besten Partner können sich schnell an neue Herausforderungen anpassen und ihre Ressourcen mobilisieren, um uns und unsere Patienten zu unterstützen."

Kaufmännische und medizinische Teams stellen in der Regel Informationen über Key Accounts aus einer komplexen Mischung aus Interessenvertretern und Daten über viele verschiedene Kanäle zusammen. Veeva Link für KAM konsolidiert relevante Erkenntnisse über Kundenaktivitäten und -beziehungen mit Hilfe der KI, so dass die Teams schnell mit den richtigen Personen und Entscheidungsträgern in Kontakt treten können.

Kundendaten werden mithilfe einer Verknüpfung von KI und Datenverantwortlichen von Veeva ständig auf dem neuesten Stand gehalten. Die erweiterte KI analysiert Millionen von Aktivitäten in Echtzeit, identifiziert Muster und liefert proaktiv intelligente Warnmeldungen für Key-Account-Teams, damit diese besser auf Kunden eingehen können. Mit einem zusammengestellten Feed aus relevanten Erkenntnissen über Schlüsselpersonen und Key Accounts können Handelsunternehmen schnell auf sich ändernde Kundenbedürfnisse reagieren und den richtigen Kunden zur richtigen Zeit die richtigen Informationen zur Verfügung stellen.

Veeva Link für KAM kann als eigenständiges Produkt oder zusammen mit Veeva CRM verwendet werden. Die nahtlose Integration mit Veeva CRM-Aktivitätsdaten bietet Account-Teams ein vollständiges Verständnis darüber, wer innerhalb des Biopharmaunternehmens Beziehungen zu Schlüsselpersonen unterhält. Dies ermöglicht es kaufmännischen und medizinischen Teams, die passende Nachbetreuung und eine persönlichere Kundenansprache zu gewährleisten.

"Kommerzielle Agilität ist der Schlüssel zu einem größeren Kundennutzen und letztlich zur Verbesserung der Patientenergebnisse", sagte Kilian Weiss, Geschäftsführer von Veeva Link. "Veeva Link für KAM wird den Key-Account-Teams die Daten, Informationen und strategischen Erkenntnisse liefern, die sie benötigen, um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen und ihre Kundenbeziehungen maßzuschneidern."

In weiteren Nachrichten kündigte Veeva heute eine neue Funktion in Veeva Vault PromoMats an, mit der die digitale Einreichung von Werbematerialien für Produkte mit beschleunigter Zulassung schneller erfolgen kann. Lesen Sie die heutige Pressemitteilung, um mehr zu erfahren.

Veeva Link für KAM ist Teil von Veeva Link, einem umfassenden Lösungspaket, das Kundendaten, Erkenntnisse und Informationen zusammenführt. Zur Veeva Link Suite gehören auch Veeva Link for Oncology, eine Lösung für Unternehmensdaten zur Zentralisierung von Erkenntnissen und Informationen über wissenschaftliche Führungskräfte im Bereich der Onkologie, und Veeva Link for You, eine fortschrittliche Datenlösung zur Bereitstellung strategischer Einblicke über wissenschaftliche Experten in speziellen therapeutischen Bereichen.

Veeva Link for KAM wird voraussichtlich Ende 2020 zur Verfügung stehen. Erfahren Sie auf dem Veeva Summit Online vom 9. bis 10. Juni mehr darüber, wie Veeva die Erkenntnisse für Key-Account-Teams vorantreibt. Die Veranstaltung ist nur für Fachkräfte der Biowissenschaftsbranche zugänglich. Registrieren Sie sich unter veeva.com/Summit für die virtuelle Veranstaltung und die On-Demand-Sitzungen.

Über Veeva Systems

Veeva Systems Inc. ist der Marktführer im Bereich von Software auf Cloud-Basis für die internationale Life-Sciences-Branche. Veeva hat sich der Innovation, höchster Produktqualität und dem Kundenerfolg verpflichtet. Das Unternehmen betreut mehr als 875 Kunden, von den größten Pharmakonzernen der Welt bis hin zu neu gegründeten Biotechfirmen. Veeva hat seinen Hauptsitz in der San Francisco Bay Area und verfügt über Niederlassungen in ganz Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika. Weitere Informationen finden Sie unter veeva.com/eu.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, so etwa zur Marktnachfrage und zur Akzeptanz der Produkte und Dienstleistungen von Veeva, zu den Ergebnissen aus der Nutzung von Produkten und Dienstleistungen von Veeva und zu allgemeinen Geschäftsbedingungen (einschließlich der laufenden Auswirkungen von COVID-19), insbesondere in der Life-Sciences-Branche. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf vergangenen Geschäftsleistungen von Veeva und den aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen des Unternehmens und stellen keine Zusicherung dar, dass diese Pläne, Schätzungen oder Erwartungen erreicht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen stehen für die Erwartungen von Veeva zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Spätere Ereignisse könnten dazu führen, dass diese Erwartungen sich ändern, und Veeva lehnt jegliche Verpflichtung zu einer Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen in der Zukunft ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Zusätzliche Risiken und Unsicherheiten, die sich auf die Finanzergebnisse von Veeva auswirken könnten, sind unter den Überschriften "Risk Factors" und "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" in der Einreichung des Unternehmens auf Formular 10-Q für den Zeitraum bis zum 30. April 2020 enthalten. Diese ist auf der Website des Unternehmens unter veeva.com im Bereich für Investoren und auf der Website der SEC unter sec.gov verfügbar. Weitere Informationen zu potenziellen Risiken, die sich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten, werden in anderen Einreichungen enthalten sein, die Veeva gelegentlich bei der SEC vorlegt.

