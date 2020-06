Märkte um 12: Weitere DAX-Gewinne liegen in der Luft - Cerberus fordert Kurswechsel bei Commerzbank

Vor der Sitzung der US-Notenbank Fed halten sich die Anleger am Mittwochmittag mit Neuinvestitionen zurück. Der DAX setzt zeitweise um 0,6 Prozent bis knapp über die 12.500er-Marke zurück. Damit notiert der DAX noch immer deutlich über der 200-Tage-Linie (12.137 Punkte) und verteidigt weiterhin den langfristigen Aufwärtstrend. Weitere Kursgewinne könnten in Kürze folgen, da die US-Börsen weiterhin sehr stark sind. So markierte der Nasdaq 100 am Dienstag wieder einmal ein neues Allzeithoch.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,6% 12.538 MDAX -0,4% 26.417 TecDAX -0,4% 3.148 SDAX -0,7% 11.792 Euro Stoxx 50 -0,5% 3.303

Die Topwerte im DAX sind Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008), RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129) und Munich Re (WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026). Der mit Abstand größte DAX-Verlierer ist die Aktie der Deutschen Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125). Die Notierungen setzen zeitweise um über 4 Prozent zurück. Grund für den Verkaufsdruck sind Reisewarnungen der Bundesregierung für über 160 Länder außerhalb der EU, die nun bis Ende August verlängert werden sollen.

