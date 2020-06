Pfeiffer Vacuum Technology AG: Aufsichtsrat beschließt neue Vorstands- sowie erweiterte Geschäftsführungsstruktur und bestellt neue VorstandsvorsitzendeDGAP-Ad-hoc: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e): Personalie/Personalie Pfeiffer Vacuum Technology AG: Aufsichtsrat beschließt neue Vorstands- sowie erweiterte Geschäftsführungsstruktur und bestellt neue Vorstandsvorsitzende10.06.2020 / 12:22 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014Pfeiffer Vacuum Technology AG: Aufsichtsrat beschließt neue Vorstands- sowie erweiterte Geschäftsführungsstruktur und bestellt neue VorstandsvorsitzendeAßlar, 10. Juni 2020. Der Aufsichtsrat der Pfeiffer Vacuum Technology AG hat beschlossen, die Vorstands- und erweiterte Geschäftsführungsstruktur ab dem 1. Januar 2021 zu ändern. Zukünftig sollen, auch unter Berücksichtigung des bestehenden Konzernkoordinationsvertrages (Relationship Agreement) mit der Busch-Gruppe, nur noch zwei Personen den Vorstand bilden, nämlich eine Chief Executive Officer (zugleich Vorstandsvorsitzende) sowie einen Chief Operating Officer. Der Vorstand wird in seiner Geschäftsführung zukünftig durch ein neu zu bildendes Group Executive Committee unterstützt, dem neben den Vorstandsmitgliedern insbesondere der Chief Financial Officer, der Chief Sales Officer und der Chief Technology Officer angehören werden.Der Aufsichtsrat hat weiterhin Frau Dr. Britta Giesen zum 1. Oktober 2020 als neues Vorstandsmitglied bestellt. Sie ist designierte Vorstandsvorsitzende und wird diese Funktion mit dem planmäßigen Ausscheiden des derzeitigen Vorstandsvorsitzenden Dr. Eric Taberlet in dessen Ruhestand zum 1. Januar 2021 übernehmen. Frau Nathalie Benedikt, derzeit Vorstandsmitglied und Chief Financial Officer, wird einvernehmlich mit regulärer Beendigung ihrer Bestellung zum Ende des Jahres aus der Gesellschaft ausscheiden.Kontakt: Pfeiffer Vacuum Technology AG Investor Relations Heide Erickson T +49 6441 802 1360 F +49 6441 802 1365 Heide.Erickson@pfeiffer-vacuum.de10.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Pfeiffer Vacuum Technology AG Berliner Str. 43 35614 Asslar Deutschland Telefon: +49 6441 802-0 Fax: +49 6441 802-1365 E-Mail: info@pfeiffer-vacuum.de Internet: www.pfeiffer-vacuum.de ISIN: DE0006916604 WKN: 691660 Indizes: SDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1066877Ende der Mitteilung DGAP News-Service1066877 10.06.2020 CET/CEST