Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In den Mittwochshandel gestartet war der DAX noch mit deutlichem Plus und hatte so erstmal einen Teil der Verluste vom Vortag wieder ausgebügelt. Bis zum Mittag ging dem Leitindex allerdings die Puste wieder etwas aus und er drehte ins Minus. Vor den Ergebnissen der Fed-Sitzung heute Abend zeigte man sich zurückhaltend. Die jüngste Meldung, dass die Bundesregierung die Reisewarnung für mehr als 160 Nicht-EU-Länder bis Ende August verlängert hat, ist für die Tourismus- Branche keine gute Nachricht.