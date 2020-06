Die Aktien der Flugzeugbauer Airbus und Boeing gehören seit Ende Mai zu den großen Highflyern an den Börsen. Beide Werte waren in der Corona-Krise zuvor überdurchschnittlich stark unter die Räder gekommen, Boeing hatte vor der Viruskrise zudem mit einer hausgemachten Krise zu kämpfen angesichts der Probleme mit der 737 Max. Neue Zahlen zeigen, wer derzeit die Nase vorn hat. Airbus hat im Mai in der Corona-Krise keine neuen Flugzeug-Bestellungen eingesammelt. Seit dem Jahreswechsel summierten sich ...

