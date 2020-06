Linz (www.anleihencheck.de) - Die Wirtschaft in Kanada ist im ersten Quartal um 2% gefallen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das zweite Quartal werde in Folge von Corona deutlich negativ ausfallen. Erste Erholungstendenzen würden wohl erst im BIP für das 3. bzw. 4. Quartal 2020 ersichtlich sein. Die Notenbank habe bereits im März auf den Wirtschaftsabschwung reagiert und den Leitzins von 1,75% auf heute 0,25% gesenkt. Der neue Notenbankchef Tiff Macklem werde den Leitzins nicht verändern bzw. längere Zeit auf 0,25% belassen. In ihrem jüngsten Statement habe die Bank of Canada (Notenbank) davon gesprochen, dass der Höhepunkt der Corona-Pandemie überschritten sei. Die diversen Programme zur Stützung der Wirtschaft bzw. des Arbeitsmarktes würden zuversichtlich stimmen. Die Erholung am Rohstoffmarkt tue ihr übriges. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...