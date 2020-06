Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche-Post-Logistiktochter DHL Global Forwarding verkürzt durch den Einsatz von zwei Ganzzügen den Container-Warentransport auf der Neuen Seidenstraße zwischen Deutschland und China um mehrere Tage. Seit Ende Mai gibt es eine neue Express-Zugverbindung zwischen Neuss und Xi'an, der Hauptstadt der chinesischen Provinz Shaanxi, die über Kaliningrad führt. Die Laufzeit verringert sich dabei auf 12 Tage. Zuvor dauerte der Transport einem Unternehmenssprecher zufolge 18 bis 21 Tage. Eine weitere Verbindung führt vom KTL-Terminal am BASF-Standort in Ludwigshafen über Polen, Belarus, Russland und Kasachstan zum Bestimmungsterminal in Xi'an. Die Transitzeit dauert nun nur noch 14 bis 16 Tage, zuvor waren es 18 bis 21 Tage. Beide Zugverbindungen gibt es einmal wöchentlich.

Die Ganzzüge sind mit Waren aus ganz Europa beladen und werden laut Mitteilung über die Neue Seidenstraße 9.400 km zum zentralen Schienenhub nach Xi'an transportiert. Von dort verteilt DHL die Waren innerhalb Chinas sowie in Nachbarländer wie Südkorea, Japan und Vietnam. Laut Unternehmen verkürzen die neuen Schienenverbindungen die Laufzeiten auch für Kunden aus anderen europäischen Ländern wie den Benelux-Staaten, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Portugal.

In der Gegenrichtung bietet DHL bereits seit längerem Ganzzüge mit Abfahrten von Xi'an und Chengdu nach Europa. Die neuen Schienenverbindungen sind in Zusammenarbeit mit dem Partner RTSB in Friedrichsdorf entstanden.

