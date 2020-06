Managua, Nicaragua (ots/PRNewswire) - Flor de Caña, ein nachhaltig produzierter Premium-Rum, hat vor Kurzem die Zertifizierung "klimaneutral" erhalten, die das Engagement der Marke für Nachhaltigkeit weiter bekräftigt. Hierzu gehören die Destillation ihres Rums mit zu 100 Prozent erneuerbarer Energie, die Pflanzung von 50.000 Bäumen pro Jahr seit 2005 sowie die "Fair Trade"-Zertifizierung der Marke.Die Zertifizierung wurde von Carbon Trust durchgeführt, einer weltweit führenden Organisation für die Messung und Zertifizierung von CO2-Bilanzen nach dem international anerkannten Standard "PAS 2060" für Klimaneutralität. Der Standard verlangt, dass die CO2-Bilanz von Flor de Caña über dessen gesamten Lebenszyklus gemessen und zertifiziert wird, dass ein CO2-Management-Plan zur Reduzierung von Emissionen existiert und dass alle verbleibenden Emissionen ausgeglichen werden."Der Carbon Trust freut sich sehr, den Rum "Flor de Caña" als klimaneutral zertifizieren zu können, und wir unterstützen die Bemühungen des Unternehmens, eine kontinuierliche Senkung der CO2-Emissionen sicherzustellen", so Silvana Centty, Senior Manager beim Carbon Trust.Flor de Caña wird aufgrund seiner nachhaltigen Praktiken als Branchenführer anerkannt, da es die einzige Spirituose der Welt ist, die sowohl "klimaneutral"- als auch "Fair Trade"-zertifiziert ist.Die unternehmenseigene Schule bietet den Kindern der Mitarbeiter seit 1913 ein kostenloses Bildungsprogramm an (derzeit sind 600 Schüler eingeschrieben). Auch bietet das unternehmenseigene Krankenhaus den Mitarbeitern und ihren Familien seit 1958 eine kostenlose medizinische Versorgung an (400+ Operationen und 170 Geburten pro Jahr).Flor de Caña ist zudem seit fast 30 Jahren der Hauptsponsor von "APROQUEN" - einer gemeinnützigen Organisation, die über 600.000 kostenlose medizinische Dienstleistungen für von Verbrennungen betroffene Kinder und Kinder mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalte erbracht hat.Informationen zum Rum "Flor de Caña"Flor de Caña ist ein nachhaltig produzierter Premium-Rum, der "klimaneutral"- und "Fair Trade"-zertifiziert ist. Er stammt von einem seit 1890 bestehenden Familien-Landgut, wird mit zu 100 Prozent erneuerbarer Energie destilliert und ohne Zucker natürlich gealtert. 2017 wurde das Unternehmen mit der Auszeichnung "Bester Rum-Produzent des Jahres" (Best Rum Producer of the Year) des "Internationalen Wein- und Spirituosenwettbewerbs" (International Wine and Spirit Competition, IWSC) geehrt. www.flordecana.comPressekontakt:corporatecommunications@flordecana.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1178058/Flor_de_Cana_Rum.jpgOriginal-Content von: Flor de Caña Rum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145045/4619470