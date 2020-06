FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen können die Gewinne aus dem frühen Handel nicht halten und drehen am Mittwochmittag ins Minus. Die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen bleibt damit nach der massiven jüngsten Rally erhöht. Daneben heißt es im Handel, dass die OECD mit ihrer kritischen Einschätzung die Konjunkturlaune verdorben habe. Die Ängste nähmen wieder zu, dass es doch nicht zu einer V-Erholung komme.

Daneben halten sich die Anleger vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Abend zurück. "Da sich vor der Fed-Sitzung keine Großanleger positionieren, bestimmen Trader und Maschinen den Tag", meint ein Händler. Dadurch würden die Ausschläge unnötig vergrößert. Der DAX gibt um 0,5 Prozent auf 12.558 Punkte nach, im Tageshoch hatte der Index bei 12.764 gestanden. Für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,3 Prozent auf 3.310 nach unten.

Keine größeren geldpolitischen Änderungen seitens der Fed erwartet

"Das ist heute so ein Tag, der erst abends richtig beginnt", so Thomas Altmann von QC Partners. Große Änderungen der Fed-Politik erwarten Händler zwar nicht, wohl aber eine Bestätigung der so genannten quantitativen Lockerung, also des Erzeugens von Liquidität über Anleihenkäufe. Geachtet wird aber auch auf den Wirtschafts- und den Inflationsausblick.

Vor Beginn des Tarifgipfels am Mittwoch geben Lufthansa um 4,6 Prozent nach. "Da sollte angesichts der Coronakrise nicht noch eine neue Problemquelle entstehen", meint ein Händler mit Blick auf die Tarifgespräche. Größte Streitthemen seien der Umfang der Entlassungen und die Verschlechterung von Vertragskonditionen, möglicherweise über Auslagerungen. Nach der jüngsten Rally sollten die Abgaben in der Aktie indes nicht überbewertet werden.

Continental fallen um 3,5 Prozent. Als Grund führen Händler einen Bericht der Wirtschaftswoche an, wonach der Autozulieferer wohl nicht um betriebsbedingte Kündigungen herumkommen werde. "Das macht den Eindruck, als ob sie auch für die Zeit nach der Krise sehr pessimistisch sind", meint ein Händler. Der Autosektor wird generell gemieden: So geben BMW 0,9 Prozent nach, Daimler 1,8 Prozent und VW 1,6 Prozent.

Online-Geschäft bei Inditex entwickelt sich positiv

Die Citi-Analysten empfehlen Shop Apotheke zum Kauf, der Kurs steigt um 0,9 Prozent. Unter Europas Blue Chips ziehen Inditex nach ihren Quartalszahlen um 2,3 Prozent an. Positiv wertet die Royal Bank of Canada, dass der Online-Umsatz hoch gewesen sei und sich beschleunige.

In der dritten Reihe ziehen Hornbach Holding um 6,3 Prozent an. Hornbach Baumarkt gewinnen 4,6 Prozent. "In der Corona-Krise sind die Leute als erstes wieder in die Baumärkte gerannt", so ein Händler zu den Zahlen des Unternehmens. Der Umsatz des Baumarkt-Konzerns wuchs somit im ersten Quartal von März bis Mai um 18 Prozent. Die alte Prognose aus Vor-Corona-Zeiten hat Hornbach beibehalten.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.309,92 -0,32 -10,79 -11,62 Stoxx-50 3.048,88 -0,09 -2,79 -10,41 DAX 12.559,97 -0,46 -58,02 -5,20 MDAX 26.464,33 -0,22 -59,22 -6,53 TecDAX 3.147,18 -0,47 -14,97 4,39 SDAX 11.784,48 -0,82 -96,85 -5,81 FTSE 6.321,73 -0,22 -13,99 -16,00 CAC 5.078,82 -0,32 -16,28 -15,04 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,32 -0,01 -0,56 US-Zehnjahresrendite 0,79 -0,03 -1,89 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.12 Uhr Di, 17:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,1369 +0,28% 1,1362 1,1363 +1,4% EUR/JPY 122,01 -0,12% 122,13 122,3708 +0,1% EUR/CHF 1,0755 -0,21% 1,0787 1,08 -0,9% EUR/GBP 0,8900 -0,07% 0,8901 0,8919 +5,2% USD/JPY 107,34 -0,36% 107,47 107,7150 -1,3% GBP/USD 1,2775 +0,37% 1,2767 1,27 -3,6% USD/CNH (Offshore) 7,0580 -0,28% 7,0641 7,0741 +1,3% Bitcoin BTC/USD 9.741,26 -0,82% 9.766,26 9715,2550 +35,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 37,94 38,94 -2,6% -1,00 -35,6% Brent/ICE 40,35 41,18 -2,0% -0,83 -35,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.719,35 1.714,55 +0,3% +4,80 +13,3% Silber (Spot) 17,71 17,60 +0,6% +0,11 -0,8% Platin (Spot) 836,85 842,00 -0,6% -5,15 -13,3% Kupfer-Future 2,62 2,60 +0,9% +0,02 -6,8% ===

