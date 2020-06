windeln.de SE: Wahlvorschläge des Aktionärs Clemens Jakopitsch zu Tagesordnungspunkt 5 der ordentlichen Hauptversammlung der windeln.de SE am 24. Juni 2020DGAP-News: windeln.de SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung windeln.de SE: Wahlvorschläge des Aktionärs Clemens Jakopitsch zu Tagesordnungspunkt 5 der ordentlichen Hauptversammlung der windeln.de SE am 24. Juni 202010.06.2020 / 13:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Wahlvorschläge des Aktionärs Clemens Jakopitsch zu Tagesordnungspunkt 5 der ordentlichen Hauptversammlung der windeln.de SE am 24. Juni 2020München, 10. Juni 2020: Der windeln.de SE ("windeln.de" oder die "Gesellschaft"; ISIN DE000WNDL201) sind am 9. Juni 2020 Wahlvorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern des Aktionärs Herrn Clemens Jakopitsch für die am 24. Juni 2020 stattfindende ordentliche Hauptversammlung 2020 zugegangen. Gegenstand dieser Wahlvorschläge ist die unter Tagesordnungspunkt 5 der ordentlichen Hauptversammlung 2020 geplante Wahl von zwei neuen Aufsichtsratsmitgliedern. Herr Jakopitsch schlägt vor, Herrn Maurice Reimer und Frau Irene Tang anstelle der vom Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu wählen.Die vollständigen Wahlvorschläge von Herrn Jakopitsch, einschließlich der Begründung, sind auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.windeln.de/ unter der Rubrik "Investor Relations", "Hauptversammlung" zugänglich gemacht.Corporate CommunicationsJudith Buchholz Telefon: +49 (89) 41 61 71 52 65 E-mail: investor.relations@windeln.de10.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: windeln.de SE Hofmannstr.51 81379 München Deutschland Telefon: 089 / 416 17 15-0 Fax: 089 / 416 17 15-11 E-Mail: investor.relations@windeln.de Internet: www.windeln.de ISIN: DE000WNDL201 WKN: WNDL20 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1067433Ende der Mitteilung DGAP News-Service1067433 10.06.2020