FACC hat die jährlichen Supplier-Awards vergeben. CEO Robert Machtlinger erklärt: "In derart herausfordernden Zeiten wie der aktuellen Corona-Krise ist eine gut funktionierende Lieferkette wichtiger denn je. Mit unseren Supplier Awards wollen wir für die vorbildliche Zusammenarbeit Danke sagen." Als bester Lieferant des Jahres 2019 wurde mit dem FACC Supplier Ecxellence Award in Gold der deutsche Systemlieferant S-Fasteners ausgezeichnet. Den Award in Silber erhielt Cyclone MFG. Das kanadische Unternehmen produziert komplexe Frästeile, die in zahlreichen FACC Komponenten eingebaut werden.SKF-Tischler wurde mit dem Supplier Excellence Award in Bronze geehrt. Der Special Performance Award geht heuer an Plascore, ein Unternehmen in der Produktion von Wabenkernen ...

