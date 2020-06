Die jüngste Erholungsrally im Zuge der Lockerungen in der Corona-Krise war kein gutes Pflaster für die vorherigen Highflyer HelloFresh, Shop Apotheke, Zooplus, Delivery Hero & Co. Bei gedämpfter Euphorie am Gesamtmarkt standen sie nun aber nach teils zweistelligen Korrekturen am Dienstag in der Gunst der Anleger wieder oben. Die Aktie von HelloFresh kann auch am heutigen Mittwoch die Aufwärtsbewegung vom Dienstag fortsetzen. Am frühen Nachmittag notiert das Papier 1,4 Prozent im Plus bei 37,56 Euro.

