Den 24 mars 2020 observationsnoterades aktierna i SEMAFO Inc. ("SEMAFO") med hänvisning till att SEMAFO ingått ett villkorat avtal med Endeavour Mining Corporation, enligt vilket det senare bolaget avser att förvärva samtliga aktier i SEMAFO. Igår, den 9 juni 2020, ansökte SEMAFO om avnotering av dess aktier från Nasdaq Stockholm. Enligt gällande regelverk för Nasdaq Stockholm kan en emittents finansiella instrument observationsnoteras om emittenten ansökt om avnotering. Med ovanstående bakgrund har Nasdaq Stockholm AB beslutat att uppdatera observationsnoteringen för aktierna i SEMAFO Inc. (SMF, ISIN-kod CA8169221089, orderboks-ID 84981). On March 24, 2020, the shares in SEMAFO Inc. ("SEMAFO") were given observation status with reference to the fact that SEMAFO had entered into a conditional agreement with Endeavor Mining Corporation, according to which the latter company intends to acquire all shares in SEMAFO. Yesterday, on June 9, 2020, SEMAFO applied for delisting of its shares from Nasdaq Stockholm. The rules of Nasdaq Stockholm state that an issuer's financial instruments may be given observation status if the issuer has applied for delisting. With reference to what is stated above, Nasdaq Stockholm AB has decided to update the observation status for the shares in SEMAFO Inc. (SMF, ISIN code CA8169221089, order book ID 84981). För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Issuer Surveillance, 08-405 60 00. For further information about this exchange notice please contact Bolagsövervakningen, telephone + 46 8 405 60 00.