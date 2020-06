Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Toronto (pta033/10.06.2020/14:16) - 10. Juni 2020 - Eloro Resources Ltd. (TSX-V: ELO; FSE: P2Q) hat die angekündigte Privatplatzierung von 5,0 Mio. Eloro-Einheiten zu einem Preis von CAD 0,30 pro Einheit mit einem Bruttoerlös von CAD 1,5 Mio. abgeschlossen.



Die Einzelheiten zur Finanzierung



Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und der Hälfte eines Optionsscheins, der den Inha-ber zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von CAD 0,50 pro Aktie berechtigt. Die Laufzeit der Optionsscheine beträgt 24 Monate und endet am 9. Juni 2022. Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung erhält ein Vermittler als marktüblicher Kondition eine 7%ige Barprovision in Höhe von insgesamt CAD 2.100 und 7.000 Optionsscheine, die den Inhaber zum Erwerb von 7.000 Eloro-Stammaktien zu einem Preis von CAD 0,50 pro Aktie für eine Laufzeit von 24 Mo-naten berechtigten.



Zu den Zeichnern der Privatplatzierung gehörten zwei Crescat Capital-Portfoliofonds, die durch den Erwerb von 4,5 Mio. Anteilen einen Betrag von insgesamt CAD 1,35 Mio. investieren. Cre-scat ist ein globales Makro-Asset-Management-Unternehmen mit Sitz in Denver, Colorado, das taktische Anlagethemen einsetzt, die auf proprietären wertorientierten Aktien- und Makromodel-len basieren. Die Anlageziele von Crescat bestehen darin, branchenführende absolute und risikobereinigte Renditen über einen vollständigen Konjunkturzyklus hinweg mit möglichst ge-ringer Korrelation zu den gängigen Benchmarks zu erzielen und einen Investitionsprozess mit einer Mischung aus Anlageklassen und -strategien anzuwenden. Crescat sieht derzeit aktivisti-sche Beteiligungen an der Edelmetallexplorationsindustrie als eines der wichtigsten Makrothe-men an.



Im Zusammenhang mit dem Erwerb von 4,5 Mio. Anteilen gewährte Eloro Crescat das Recht, an weiteren Privatplatzierungsangeboten für Stammaktien teilzunehmen (und zwar unabhängig davon, ob Optionsscheine beigefügt sind oder nicht), um zukünftig eine so große Anzahl an Stammaktien zu zeichnen, so dass der prozentuale Anteil an den Stammaktien von Eloro bei-behalten werden kann. Dieses Verwässerungsschutzrecht, das am 9. Juni 2023 abläuft, muss bis zu sieben Tage vor dem Abschlussdatum der jeweiligen Privatplatzierungsrunde ausgeübt werden.



Der Großteil des Erlöses aus der Privatplatzierung wird zur Finanzierung der Explorationsbe-mühungen auf der Liegenschaft Iska Iska in Bolivien verwendet, für das Eloro eine Verwer-tungsoption besitzt. Überdies werden die Erlöse für Betriebsmittelzwecke und zur Finanzierung der Auswertung von Eloros hundertprozentiger peruanischer Liegenschaft eingesetzt. Die Pri-vatplatzierung muss von der TSX Venture Exchange genehmigt werden. Alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen der geltenden gesetzlichen Haltedauer von vier Monaten.



Über Eloro Resources Ltd. Eloro Resources ist ein Explorations- und Entwicklungsunternehmen mit einem Portfolio von Gold- und Basismetallgrundstücken in Peru und Quebec. Unter anderem hält Eloro Resources 82% der Anteile an dem Gold- bzw. Silber-Projekt La Victoria im nördlichen zentralen Mineral-gürtel Perus, etwa 50 km südlich der Lagunas Norte Goldmine von Barrick's Gold sowie der La Arena Goldmine von Pan American Silver. Das Projekt, das aus acht Bergbaukonzessionen und acht Abbaugebieten mit einer Fläche von rund 89 Quadratkilometern besteht, verfügt über eine gute Infrastruktur mit eigenem Zugang zu Straße, Wasser und Strom und liegt auf einer Höhe von 3.100 m bis 4.200 m über dem Meeresspiegel.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Thomas G. Larsen, Präsident und CEO, bzw. an Jose Estepa, Vizepräsident von Eloro Resources, unter der Telefonnum-mer +1 (416) 868-9168.



Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, drücken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Plä-ne, Schätzungen, Prognosen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens hin-sichtlich zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf der Grundlage der dem Unterneh-men derzeit verfügbaren Informationen als angemessen angesehen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünfti-gen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Leser sollten sich nicht ausschließlich auf zukunftsorientierte Informationen verlassen.



Weder die TSXV noch deren Regulierungsdienstleister (entsprechend den Begriffsdefinitionen gemäß den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.



