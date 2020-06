Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag ihre klaren Verluste etwas eingegrenzt. Der heimischen Leitindex ATX gab zuletzt um 1,55 Prozent auf 2.413,21 Einheiten nach. Der ATX Prime verlor 1,50 Prozent auf 1.231,08 Punkte.Konjunkturseitig rückten zur Wochenmitte Inflationszahlen aus den USA in den Fokus. So stiegen die Verbraucherpreise im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,1 Prozent. Die Experten ...

