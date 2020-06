ESSEN (dpa-AFX) - Beim Chemikalienhändler Brenntag führt ab sofort eine Frau den Aufsichtsrat. Das Kontrollgremium wählte in seiner konstituierenden Sitzung nach der Hauptversammlung Doreen Nowotne einstimmig an seine Spitze, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die 47-Jährige übernimmt die Aufgabe von Stefan Zuschke (57), der den Aufsichtsrat seit mehr als zehn Jahre geleitet hatte.



Nowotne gehört dem Gremium den Angaben zufolge ebenfalls seit zehn Jahren an. Sie verfüge über 13 Jahre Erfahrung im Private-Equity-Geschäft. 2015 machte sich die Diplom-Kauffrau als Unternehmensberaterin selbstständig.



Bei der Hauptversammlung beschlossen die Aktionäre zudem die Umwandlung der Brenntag AG in eine Aktiengesellschaft nach europäischen Recht (SE). Diese soll in der zweiten Jahreshälfte umgesetzt werden. Zudem stimmten die Anteilseigner der der vorgeschlagenen Dividende in Höhe von 1,25 Euro je Aktie zu./stw/fba

BRENNTAG-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de