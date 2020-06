ISTANBUL (dpa-AFX) - Die halbstaatliche Fluggesellschaft Turkish Airlines (THY) hat ihre internationalen Flüge vorerst nicht wie geplant am Mittwoch wieder aufgenommen. Man warte noch auf eine Erlaubnis der zivilen Luftfahrtbehörde und hoffe, am Donnerstag internationale Ziele anzufliegen, sagte ein THY-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.



Die THY-Tochterfirma Anadolu Jet teilte unterdessen mit, sie werde ab Donnerstag wieder Städte in Europa anfliegen. Unter anderem stünden Verbindungen von Ankara und Istanbul nach Berlin und Frankfurt auf dem Flugplan.



Die Türkei hatte Ende März wegen der Corona-Pandemie Auslandsflüge eingestellt. Inlandsflüge wurden am 1. Juni nach rund zwei Monaten Pause wieder gestartet./jam/DP/jha

