Stahl ist keine Hochtechnologie, gehört aber für das Industrieland Deutschland zum Kern. Hier gibt es keine besondere Perspektive für Wachstum, aber die Rückkehr zur Normalität. Spektakulär ist die Ausgangslage deshalb, weil mit dem Zusammenbruch vieler Produktionen im April/Mai die Lagerhaltung für Stahl fast bei null gelandet ist. Darin liegt das Erholungspotenzial, wie oft beschrieben. THYSSEN-Chefin Martina Merz macht vor, wie man einen echten Oldie wieder aufbaut. Drei unrentable Standorte werden verkauft oder stillgelegt. Beinahe sensationell: THYSSENKRUPP entwickelt aus eigenen Erfahrungen den Aufbau einer Wasserstoffproduktion. Erstes Ziel für 2030 sind rd. 5 Gigawatt Leistung. Wasserstoff ist die Grundlage für die E-Mobility bzw. Brennstoffzellentechnik inklusive Batterie. Dafür stehen 7 Mrd. € Fördergelder des Bundes im Konjunkturpaket zur Verfügung. Wir sind gespannt, was nach näheren Informationen die sog. Wasserstoffspekulation daraus machen wird. THYSSEN ist damit ein brauchbares Comeback, wofür es die ersten Ca.-Zahlen jedoch erst per 30.09. geben dürfte.



