FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktionäre der Brenntag AG haben auf der Hauptversammlung am Mittwoch die Umwandlung des Unternehmens in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) abgesegnet. Der entsprechende Tagesordnungspunkt wurde mit 99,87 Prozent des anwesenden stimmberechtigten Kapitals verabschiedet, wie der Chemikalienhändler mitteilte. Die etablierte Struktur im dualistischen Leitungssystem, bestehend aus Aufsichtsrat- und Vorstandsgremium, werde fortgesetzt. In der Rechtsform der SE sieht Brenntag den Angaben zufolge die zeitgemäße und zur aktuellen Unternehmenskultur passende Rechtsform. Brenntag beschäftige Menschen aus mehr als 100 Nationen, davon rund 90 Prozent außerhalb Deutschlands.

Zudem wählte der Aufsichtsrat in seiner konstituierenden Sitzung am Mittwoch einstimmig Doreen Nowotne zur neuen Vorsitzenden des Gremiums. Die 47-Jährige, die dem Aufsichtsrat seit 2010 angehört, tritt die Nachfolge von Stefan Zuschke an, der mit dem Ende der Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat der Brenntag AG auf eigenen Wunsch ausgeschieden ist.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2020 08:52 ET (12:52 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.