Die Reduzierung von Treibhausgasemissionen ist ein wichtiges Ziel aller Energieunternehmen. Bureau Veritas unterstützt seine Kunden dabei, den Energiebedarf der Gesellschaft zu decken und gleichzeitig eine nachhaltigere, durch weniger Kohlendioxidemissionen gekennzeichnete Zukunft zu gestalten .

Methanemissionen sind eine Hauptkomponente der indirekten Treibhausgasemissionen, die entlang der Wertschöpfungskette von Erdöl und Erdgas entstehen1. Shell, ein weltweit führender Energie- und Petrochemiekonzern, hat sich zum Ziel gesetzt, die Intensität der Methanemissionen bis 2025 unter 0,2% zu halten2. Shell hat mit Bureau Veritas einen Rahmenvertrag abgeschlossen, im Zuge dessen der Konzern bei der Erreichung dieses Ziels unterstützt werden soll.

Der neue Rahmenvertrag von Shell mit Bureau Veritas hat weltweite Reichweite. Dank ihm kann der Konzern bei der Leckageerkennung seiner Anlagen von Expertenlösungen profitieren. Mit den Leckagesuch- und Reparaturlösungen (LDAR Leak Detection and Repair) von Bureau Veritas wird Shell befähigt, Emissionen zu überwachen, zu quantifizieren und zu kontrollieren, um die unternehmenseigene CO2-Bilanz zu verbessern. Diese Lösungen basieren auf innovativen Technologien wie der optischen Gasdetektion (OGI), Laser- und Ultraschalltechnologien sowie auf dem Einsatz von Drohnen zur Optimierung der Inspektionen.

"Wir von Bureau Veritas unterstützen eine an der Eindämmung des Klimawandels orientierte Strategie und fördern gleichzeitig die Entwicklung zukunftsorientierter Aktivitäten im Energiesektor. Die Koordination der Leckageerkennung ist eine entscheidende Maßnahme, um diesen Herausforderungen durch die Verbesserung der Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter, die Minimierung der Umweltbelastung und einer Steigerung der Energieeffizienz erfolgreich begegnen zu können", so Bruno FERREYRA, Executive Vice President des Bereichs Oil Gas Service Line von Bureau Veritas.

Bureau Veritas verfügt über ein umfassendes Angebot an Serviceleistungen, die zur Sicherung der Energieversorgung beitragen. Diese tragen zur Senkung der Risiken sowie zur Steigerung der Zuverlässigkeit und Effizienz von Industrieanlagen in komplexen Umgebungen bei.

Um die globale Erwärmung zu begrenzen, die sich auf unsere Gesellschaft auswirkt, unterstützt Bureau Veritas die weltweite Energiewende. Das Unternehmen ermöglicht es seinen Kunden, auf effiziente Weise zu produzieren, um den heutigen und zukünftigen Energiebedarf zu decken und gleichzeitig neue Lösungen zu entwickeln, die sich durch geringere CO2-Emissionen auszeichnen.

Über Bureau Veritas

Bureau Veritas ist ein weltweit führender Anbieter von Labortest-, Inspektions- und Zertifizierungsdiensten. Die seit 1828 bestehende Organisation beschäftigt über 78.000 Mitarbeiter in mehr als 1.500 Niederlassungen und Laboren auf der ganzen Welt. Bureau Veritas hilft Kunden durch ein großes Angebot an Dienstleistungen und innovativen Lösungen dabei, ihre Leistung zu optimieren. Es wird sichergestellt, dass Anlagen, Produkte, Infrastruktur und Verfahren des Kunden die anwendbaren Normen und Vorschriften hinsichtlich Qualität, Gesundheit und Sicherheit, Umweltschutz und soziale Verantwortung einhalten.

Bureau Veritas ist an der Euronext Paris notiert und ist Teil des Index Next 20.

Compartment A, ISIN-Code FR 0006174348, Tickersymbol: BVI.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bureauveritas.com. Folgen Sie uns auch auf Twitter (@bureauveritas) und LinkedIn.

1 Quelle: https://www.iea.org/reports/methane-tracker-2020/methane-from-oil-gas

2 Quelle: https://reports.shell.com/sustainability-report/2019/sustainable-energy-future/managing-greenhouse-gas-emissions/methane-emissions.html

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200610005483/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

Delphine Doungouss

Tel. +33 (0)1 55 24 70 95

Delphine.doungouss@bureauveritas.com