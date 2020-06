Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Nel. Milliarden-Zuschüsse und verbesserte Rahmenbedingungen sollen die Produktion und Nutzung von Wasserstoff als klimafreundlichen Energieträger in Deutschland voran bringen. Bei den Verkäufen steht die Aktie von der Lufthansa im Fokus. Das Papier hat seit dem Krisentief Ende April rund 70 Prozent an Boden gut gemacht. Heute ist die Aktie aber wieder schwankungsanfällig, denn die Bundesregierung will ihre Reisewarnungen für mehr als 160 Länder außerhalb der EU bis Ende August verlängern. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv