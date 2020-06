Hat sich die Aktie von ProSiebenSat.1 seit dem Märztief bei 5,70 Euro zuletzt fast ohne Unterbrechung kräftig nach oben entwickelt, muss sie am heutigen Mittwoch zur Abwechslung einmal wieder größere Verluste einstecken. Mit einem Minus von 5,1 Prozent auf 11,54 Euro ist die Aktie von ProSiebenSat.1 der bislang schwächste Wert des Tages im MDAX.Das Kerngeschäft von ProSiebenSat.1 läuft in der Corona-Krise derweil weiterhin schlecht. Vorstandssprecher Rainer Beaujean sagte am Mittwoch auf der Hauptversammlung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...