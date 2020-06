UmweltBank Aktiengesellschaft: UmweltBank AG obsiegt in erster Instanz im Rechtsstreit um LizenzvertragDGAP-Ad-hoc: UmweltBank Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Rechtssache UmweltBank Aktiengesellschaft: UmweltBank AG obsiegt in erster Instanz im Rechtsstreit um Lizenzvertrag10.06.2020 / 16:22 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die UmweltBank AG (WKN 557 080) (die "Gesellschaft") teilt unter Bezugnahme auf die Ad-hoc Mitteilung der Gesellschaft vom 26. Oktober 2017 mit, dass heute das Landgericht Nürnberg-Fürth in dem Rechtsstreit um einen Lizenzvertrag zu Gunsten der Gesellschaft entschieden hat.Die Beklagten, die UmweltVermögen Beteiligungs AG, die D.U.T. Lizenz GmbH & Co. KG sowie dahinterstehende natürliche Personen, sind entsprechend dem Antrag der Gesellschaft zur Rückzahlung von Lizenzgebühren in Höhe von EUR 4.162.526 zuzüglich 5% Zinsen seit Geltendmachung verurteilt worden. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.Den Beklagten stehen Rechtsmittel offen, so dass über den endgültigen Ausgang des Verfahrens und einen dauerhaften Zufluss der Mittel noch keine abschließende Aussage möglich ist.Mitteilende Person: Goran Basic, Mitglied des VorstandsKontakt: UmweltBank AG Thorsten Boiger, Leiter Vorstandsreferat Laufertorgraben 6 90489 Nürnberg Tel.: 0911 / 5308 - 1000 E-Mail: vorstand@umweltbank.de www.umweltbank.de10.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: UmweltBank Aktiengesellschaft Laufertorgraben 6 90489 Nürnberg Deutschland Telefon: 0911 5308-123 Fax: 0911 5308-129 E-Mail: hallo@umweltbank.de Internet: www.umweltbank.de ISIN: DE0005570808 WKN: 557080 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1067639Ende der Mitteilung DGAP News-Service1067639 10.06.2020 CET/CEST